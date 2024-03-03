Мир 03 марта 2024, 15:30 Смысл атак ВСУ на Крым объяснили в Совфеде Сенатор Карасин: атаками на Крым ВСУ пытаются изменить ход боевых действий РИА «Новости»

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Атаки ВСУ Крымского полуострова объясняются желанием украинского руководства развернуть ход боевых действий. Как сообщила Lenta.ru, такое мнение выразил сенатор Григорий Карасин.

«В попытках показать, что на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий», — поделился российский парламентарий.

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Но дежурные системы ПВО десятками сбивают «несущие смерть» беспилотники противника. Россия активизирует противовоздушные силы для защиты регионов, добавил Карасин.

В Киеве вскоре поймут, что это была бесперспективная затея, которая обернется проигрышем Украины, подытожил он.

В ночь на воскресенье, 3 марта, российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом. После этого власти ввели ограничения движения на участке трассы «Тавриды».