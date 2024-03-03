03 марта 2024, 15:30
Смысл атак ВСУ на Крым объяснили в Совфеде
Сенатор Карасин: атаками на Крым ВСУ пытаются изменить ход боевых действий
Атаки ВСУ Крымского полуострова объясняются желанием украинского руководства развернуть ход боевых действий. Как сообщила Lenta.ru, такое мнение выразил сенатор Григорий Карасин.
«В попытках показать, что на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий», — поделился российский парламентарий.
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Но дежурные системы ПВО десятками сбивают «несущие смерть» беспилотники противника. Россия активизирует противовоздушные силы для защиты регионов, добавил Карасин.
В Киеве вскоре поймут, что это была бесперспективная затея, которая обернется проигрышем Украины, подытожил он.
В ночь на воскресенье, 3 марта, российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом. После этого власти ввели ограничения движения на участке трассы «Тавриды».
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