Кореянку обвинили в доведении парня до суицида. Таких СМС-убийств становится все больше

Бывшая студентка Бостонского колледжа довела своего парня до самоубийства. В этом уверено следствие. В переписке пары нашли призывы девушки покончить с собой. Казалось бы, дело необычное. Однако это не первый подобный случай. «360» выяснил, кто еще писал «смертельные» СМС, сколько человек может пострадать от одного подстрекателя и всегда ли этим занимаются именно подростки.

«Подавление и контроль»

В доведении до суицида обвиняют 21-летнюю Иньян Ю. Прокурор округа Саффолк Рейчел Роллинз отметила, что Ю и погибший Александр Уртула активно переписывались. История их сообщений состоит из 75 тысяч СМС. В некоторых — девушка призывала молодого человека покончить с собой. Она говорила, что «мир станет лучше» без этого человека.

20 мая Александр прислушался к словам девушки и спрыгнул с крыши многоэтажного здания Renaissance. В тот день парень должен был получить диплом об окончании колледжа.

По версии следствия, Ю виновна в психологическом и физическом давлении на своего молодого человека, а также в целенаправленном доведении до самоубийства. Роллинс считает это «одним из проявлений эпидемии домашнего насилия». Оно, по словам прокурора, выглядит по-разному, но бессменным спутник — «изоляция, подавление и контроль».

Сама Ю в срочном порядке уехала на родину — в Южную Корею. Правда, ее могут вернуть в Штаты насильно, если девушка откажется приехать в суд. Сейчас обвинение договаривается с защитой о возвращении Ю в Бостон.

Смертельные СМС

Это не первое подобное судебное разбирательство в Штатах за год. Власти Массачусетса приговорили к 15 месяцам заключения 22-летнюю Мишель Картер. Девушку признали виновной в доведении до самоубийства своего 18-летнего парня Конрада Роя. Инструментом давления стали СМС. Приговор вынесли два года назад, но Картер оставалась на свободе, пока адвокаты готовили апелляцию. Об этом сообщили в CNN.

На момент трагедии Рой тяжело переживал развод родителей. А его «заботливая» половинка намекала на решение проблемы, объясняя парню, как лучше уйти из жизни.

Серийный маньяк?

Студента колледжа Миссури заподозрили в том, что он решил подтолкнуть к уходу из жизни не одного человека, а пятерых в период с 2016 по 2017 годы. Родители двух погибших подали в суд на Брэндона Гроссхайма, заявив, что он уговорил их сыновей покончить жизнь самоубийством. Также в качестве ответчика фигурируют Государственный университет Трумэна и братство Alpha Kappa Lambda. Они, по мнению, истцов, знали о дурном влиянии на мальчиков и не огородили их от Гроссхайма.

Согласно данным следствия, Брэндон называл себя «миротворцем» и давал студентам «советы о том, как покончить с собой». Один из парней — Алекс Муллинс — умер в возрасте 21 года, другой — Джошуа Томас — в 18 лет. Обоих нашли мертвыми в стенах братства. Последним живыми парней видел Гроссхайм.

В иске идет речь о еще троих, которых молодой человек также подтолкнул к суициду. В двух случаях парни погибли по аналогии с Муллинсом и Томасом. В третьем деле речь идет о смерти девушки. Детали ее гибели не разглашают. Сейчас Брэндон живет в Иллинойсе, если верить его Facebook.

Убийство ради 1,5 млн

Однако не только юные люди манипулировали близкими, доводя их до ухода из жизни. В прошлом году австралиец попал в тюрьму на 10 лет за то, что уговорил жену на суицид. 69-летний Грэм Морант должен будет отсидеть минимум пять лет, прежде чем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

56-летняя супруга Грэма — Дженнифер Морт — страдала от хронических болей в спине и депрессии. По словам мужа погибшей, он проявил милосердие, намекнув ей о возможном прекращении страданий. Однако судья решил, что Моранта мотивировала не забота о жене, а элементарная корысть. Речь идет о почти 1,5 миллионах австралийских долларов, которыми смерть супруги обеспечила бы вдовца. Такую сумму выплатила бы страховка.

«Миссис Морт была уязвима, испытывала трудности с физическим здоровьем… Вы воспользовались этими слабостями, чтобы убедить жену убить себя, а затем помогли ей сделать это, как только она приняла решение», — заявил судья Питер Дэвис.