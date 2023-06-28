Мир 28 июня 2023, 11:01 «Сможет справиться со всеми возникающими трудностями». Китай ответил Байдену на слова про большие проблемы у КНР МИД КНР: Китай справится со всеми трудностями благодаря власти и народу страны flickr

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Китайские власти уверены, что страна справится с любыми трудностями благодаря усилиям народа и руководству Коммунистической партии Китая (КПК). Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отреагировав на высказывание президента США Джо Байдена. Об этом сообщил ТАСС.

«У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями», — сказала Мао Нин.

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Ранее Байден во время выступления в американском штате Мэриленд заявил о том, что Китай столкнулся с большими проблемами. Однако он не стал уточнять, в чем именно они состоят.

Также на мероприятии он рассказал, что обсудил события в России 24 июня с колллегами из других стран. По его словам, сейчас демократия «поставлена на карту». Глава Белого дома не обошелся и без выпадов в сторону своего предшественника Дональда Трампа. Байден считает, что экс-президент нанес Соединенным Штатам огромный ущерб.