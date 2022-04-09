«Смотрите, как „злые“ русские вытаскивают людей из подвалов». Сербы и греки поддержали ВС РФ

Жители Греции и Сербии выкладывают в Twitter видео, на котором российские военные помогают украинцам выбираться из подвала. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

«Посмотрите как „ужасные“ чеченцы и „злые“ русские вытаскивают людей из подвалов в Мариуполе», — именно с такими комментариями греки и сербы массово распространяют данное видео в Twitter.

На видео солдаты вытаскивают людей на поверхность через отверстие в полу.

Ранее военнослужащие уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, перевозивший боеприпасы, при помощи беспилотного летательного аппарата. Минобороны России выложило видео работы БПЛА в своем Telegram-канале.

«Грузовик уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата», — заявили в ведомстве.