Мир 09 июня 2023, 09:29 Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней The Wall Street Journal: дым от лесных пожаров продержится в Нью-Йорке еще несколько дней Соцсети

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Смог от лесных пожаров не покинет Нью-Йорк еще несколько дней. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию госпортала мониторинга качества воздуха AirNow.

По мнению специалистов, через несколько дней направление ветра в зоне пожаров изменится, и дым уйдет в сторону южных штатов США. По прогнозам, это может ухудшить экологическую обстановку в Северной и Южной Каролине, некоторых районах Джорджии, Техаса и Оклахомы.

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«Я не говорю, что это полностью закончится, но мы можем ожидать небольшого облегчения на следующей неделе из-за смены ветра», — сделал прогноз представитель Национальной метеорологической службы Коди Ледбеттер.

Пока же смог значительно ухудшил качество воздуха не только в Нью-Йорке, но и в других городах на северо-востоке страны.

Причиной экологического бедствия стали лесные пожары в Канаде. Жителей Нью-Йорка призвали не покидать своих домов.