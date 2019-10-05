Смоделирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку. Эта статистика обеспокоила ученых, поэтому они смоделировали возможный в будущем конфликт.

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Если Индия ударит около сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать в ответ 150 единиц. После этого в течение недели погибнут от 50 до 125 миллионов человек, предположили исследователи.

Помимо человеческих жертв ядерная война сильно повлияет на изменение климата. Например, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа. Ее может накопиться десятки миллионов тонн. Позже вещества поднимутся в верхние слои тропосферы и начнут поглощать солнечный свет.

После этого наступит глобальное похолодание, станет прохладнее на два-пять градусов. Из-за похолодания будет выпадать меньше осадков — в среднем на 15-30%. Чтобы вернуться к прежним температурам, понадобятся десятки лет.