  • Смоделирован сценарий ядерной войны в 2025 году

    05 октября 2019, 17:53

    Алена Макаренко

    Что будет, если Индия и Пакистан допустят ядерный конфликт? Стоит готовиться к изменению климата и гибели от 50 до 125 миллионов человек. Свой сценарий представили американские ученые. Исследование они опубликовали в журнале Science Advances.
    Смоделирован сценарий ядерной войны в 2025 году

    К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку. Эта статистика обеспокоила ученых, поэтому они смоделировали возможный в будущем конфликт.

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    Если Индия ударит около сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать в ответ 150 единиц. После этого в течение недели погибнут от 50 до 125 миллионов человек, предположили исследователи.

    Помимо человеческих жертв ядерная война сильно повлияет на изменение климата. Например, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа. Ее может накопиться десятки миллионов тонн. Позже вещества поднимутся в верхние слои тропосферы и начнут поглощать солнечный свет.

    После этого наступит глобальное похолодание, станет прохладнее на два-пять градусов. Из-за похолодания будет выпадать меньше осадков — в среднем на 15-30%. Чтобы вернуться к прежним температурам, понадобятся десятки лет.