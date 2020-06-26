Отмечается, что эта версия законопроекта уточняет более ранее версию. Она корректирует жесткие меры по отношению ко всем компаниям, участвующим в реализации российского проекта. Таким образом, можно предположить, что итоговый документ о новом пакете ограничительных мер окажется мягче, чем предполагалось ранее.