Смягченный вариант санкций против «Северного потока — 2» рассмотрят в Конгрессе США
Американские конгрессмены рассмотрят законопроект, который предполагает более мягкие ограничения в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила «Политика сегодня».
Отмечается, что эта версия законопроекта уточняет более ранее версию. Она корректирует жесткие меры по отношению ко всем компаниям, участвующим в реализации российского проекта. Таким образом, можно предположить, что итоговый документ о новом пакете ограничительных мер окажется мягче, чем предполагалось ранее.