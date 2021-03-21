Смягчение ковидных мер в Европе спрогнозировали к сентябрю

Карантинные меры в Европе могут смягчить уже к сентябрю. Этому не помешают мутации и вспышки коронавируса. Об этом заявил глава немецкой биотехнологической компания Biontech Угур Шахин.

«Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — приводит издание Welt am Sonntag слова Шахина.

Он отметил, что коронавирус никуда не исчезнет. По словам Шахина, потребуется еще как минимум год, чтобы всять эпидемическую ситуацию под полный контроль и вернуться к нормальной жизни. Накануне Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе.

Biontech — это партнер американской фармацевтической компании Pfizer в создании одной из первых вакцин от коронавируса, которую одобрили в нескольких десятках стран.

В России эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в начале года. В нашей стране во всех регионах сейчас идет масштабная вакцинация. Власти планируют привить более половины населения для формирования коллективного иммунитета.