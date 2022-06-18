СМИ узнали о взрывном росте поставок нефти из России в Индию

Индия увеличила объем закупок угля из России в период с 27 мая по 15 июня примерно в шесть раз, а нефти в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщило агентство Reuters, сумевшее ознакомиться с неопубликованными данными правительства Индии.

Согласно этим данным, за означенный промежуток времени Индия закупила у России уголь на сумму порядка 331,17 миллиона долларов, а нефти на 2,22 миллиарда долларов. Как сообщили осведомленные источники, при этом стране была предоставлена скидка в 30%. Кроме того, расчет с российскими поставщиками может проходить в том числе в индийских рупиях и дирхамах ОАЭ.

Министерство торговли Индии не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перечислил основные зарубежные страны — партнеры регион. Среди них оказалась и Индия. Московская область развивает с ней сразу пять проектов в области фармацевтики и препаратов.