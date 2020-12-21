СМИ: жители Флориды пожаловались, что Трамп живет на территории гольф-клуба

Они сообщили, что здесь находится его имение. Граждане пригрозили политику подать на него в суд, если тот останется жить на территории клуба. Американцы утверждают, что в 1993 году Трамп якобы подписал документ, согласно которому его частная жилая собственность стала коммерческой. По условиям соглашения на территории Мар-а-Лаго могут ночевать лишь его члены, не более 21 ночи в году, информирует сайт «Утро.ру».

Представители Трампа ответили местным жителям, что документа, который запрещал бы ему использовать гольф-клуб для постоянного проживания, не существует.