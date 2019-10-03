Жертвами нападения на полицейский участок в Париже стали 4 человека

Нападение на правоохранителей в Париже мог совершить их коллега. Такое предположение выдвинул представитель полицейского профсоюза.

«Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта», — рассказал он эфире телеканала BFMTV.

При этом представитель профсоюза добавил, что нападение произошло в помещении, куда обычным людям вход воспрещен. Поэтому не исключено, что преступником был сотрудник разведывательного подразделения префектуры.

Телеканал передал, что сотни человек, оказавшихся в этом районе французской столицы, эвакуируют. На место ЧП прибыли саперы с собаками. Они должны убедиться, что в помещении не заложена взрывчатка.

Ранее стало известно, что около 13:00 по местному времени мужчина совершил нападение на полицейский участок, расположенный на острове Сите. Несколько человек были ранены.