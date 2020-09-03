СМИ: жену Порошенко могут выдвинуть на выборах в Киевский городской совет
Жена Петра Порошенко Марина может принять участие в выборах в Киевский городской совет от партии «Европейская солидарность». Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на издание издание «Страна.ua».
По данным источника, сам Порошенко не собирается принимать участие, потому что понимает, что проиграет с наибольшей долей вероятности. Также известно, что пока партия не будет выдвигать кандидата на пост мэра города.
«Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список „Евросолидарности“ в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина», — рассказали в партии.