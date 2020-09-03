СМИ: жену Порошенко могут выдвинуть на выборах в Киевский городской совет

По данным источника, сам Порошенко не собирается принимать участие, потому что понимает, что проиграет с наибольшей долей вероятности. Также известно, что пока партия не будет выдвигать кандидата на пост мэра города.

«Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список „Евросолидарности“ в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина», — рассказали в партии.