СМИ: жена заболевшего ковидом президента Аргентины получила отрицательный тест

Супруга президента Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус после того, как Альберто Фернандес заболел. Он показал отрицательный результат. Об этом сообщил сайт Infobae со ссылкой на источники, близкие к президенту.

Ранее Фернандес рассказал, что у него выявили ковид. Он поступил согласно протоколу: ушел на карантин и сдал анализ повторно. Сейчас он дожидается результатов в изоляции. До этого он привился российской вакциной «Спутник V».

В Центре имени Гамалеи, где создали этот препарат, напомнили, что его эффективность составляет 91,6%. Фернандес мог попасть в то небольшое число людей, которых вакцина не защищает. Однако «Спутник V» обязательно убережет от тяжелого течения болезни.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что его коллеги разработали технологию по модернизации вакцины в течение двух дней в случае мутации коронавируса. Теперь решают вопрос испытаний.

Гинцбург подчеркнул, что в мире бывали случаи, когда в тестировании участвовали всего несколько десятков людей. По его словам, если переделанная вакцина защищает от нового штамма, то ее сразу можно запускать в массовое производство.