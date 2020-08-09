СМИ: жена Цепкало покинула Белоруссию

«Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально», — отметил источник.

В какую именно страну отправилась супруга Цепкало, он не уточнил.

Поводом для отъезда стало задержание другой участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой. Ту вечером 8 августа остановили сотрудники милиции, а потом отпустили, сказав, что перепутали.

«Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?» — задался вопросом источник.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По данным на 14:00, явка на выборах составила 65,19%. Действующий лидер Александр Лукашенко уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее Цепкало вместе с детьми уехал из Белоруссии в Россию после предупреждения о возможном аресте. Об этом ему сообщили друзья из МВД и КГБ республики. Позже он перебрался из Москвы в Киев.

Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента 14 июля. Тот не собрал необходимое число подписей для продолжения участия в политической гонке.