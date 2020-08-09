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    09 августа 2020, 15:10

    СМИ: жена Цепкало покинула Белоруссию

    Алена Макаренко

    Жена бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула страну вскоре после мужа. Она тоже опасается ареста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник из окружения политика.
    СМИ: жена Цепкало покинула Белоруссию

    «Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально», — отметил источник.

    В какую именно страну отправилась супруга Цепкало, он не уточнил.

    Поводом для отъезда стало задержание другой участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой. Ту вечером 8 августа остановили сотрудники милиции, а потом отпустили, сказав, что перепутали.

    «Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?» — задался вопросом источник.

    Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По данным на 14:00, явка на выборах составила 65,19%. Действующий лидер Александр Лукашенко уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

    Ранее Цепкало вместе с детьми уехал из Белоруссии в Россию после предупреждения о возможном аресте. Об этом ему сообщили друзья из МВД и КГБ республики. Позже он перебрался из Москвы в Киев.

    Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента 14 июля. Тот не собрал необходимое число подписей для продолжения участия в политической гонке.

    Новости SMI.FM