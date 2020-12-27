СМИ: «Зенит» задумал купить звезду АПЛ за $40 млн

Как пишет портал, пока никаких заявлений от Ришарлисона по вопросу трансфера не поступало. Бразилец говорил, что пока не собирается покидать ливерпульский клуб.

Бразильскому форварду 23 года. В «Эвертон» он перешел из «Уотфорта» в 2018 -м. До этого он играл в футбол у себя на родине. В 2017 году Ришарлисон в составе молодежной национальной сборной принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий забил два мяча и сделал три результативные передачи.