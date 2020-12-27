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    27 декабря 2020, 17:51

    СМИ: «Зенит» задумал купить звезду АПЛ за $40 млн

    Андрей Иванов

    Петербургский «Зенит» предложил бразильскому нападающему «Эвертона» Ришарлисону пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов в год. Как сообщил Fichajes.net со ссылкой на информированный источник, российский клуб готов заплатить «Эвертону» за игрока 40 миллионов долларов.
    СМИ: «Зенит» задумал купить звезду АПЛ за $40 млн

    Как пишет портал, пока никаких заявлений от Ришарлисона по вопросу трансфера не поступало. Бразилец говорил, что пока не собирается покидать ливерпульский клуб.

    Бразильскому форварду 23 года. В «Эвертон» он перешел из «Уотфорта» в 2018 -м. До этого он играл в футбол у себя на родине. В 2017 году Ришарлисон в составе молодежной национальной сборной принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.

    В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий забил два мяча и сделал три результативные передачи.