СМИ: «Зенит» задумал купить звезду АПЛ за $40 млн
Петербургский «Зенит» предложил бразильскому нападающему «Эвертона» Ришарлисону пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов в год. Как сообщил Fichajes.net со ссылкой на информированный источник, российский клуб готов заплатить «Эвертону» за игрока 40 миллионов долларов.
Как пишет портал, пока никаких заявлений от Ришарлисона по вопросу трансфера не поступало. Бразилец говорил, что пока не собирается покидать ливерпульский клуб.
Бразильскому форварду 23 года. В «Эвертон» он перешел из «Уотфорта» в 2018 -м. До этого он играл в футбол у себя на родине. В 2017 году Ришарлисон в составе молодежной национальной сборной принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.
В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий забил два мяча и сделал три результативные передачи.