СМИ: Зеленского не внесли в список выступающих на ГА ООН мировых лидеров

Украинские СМИ не нашли Зеленского в графике выступлений мировых лидеров, которые пройдут в главном зале штаб-квартиры ООН. Журналисты предположили, что лидер Украины выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако не в главном зале. Сообщается, что его выступление запланировано на 25 сентября.

В прошлом году бывший глава Украины Петр Порошенко также выступал на общих дебатах вместе с активистами, общественными деятелями, учеными и журналистами.