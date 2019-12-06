СМИ: Зеленский предложит создать «муниципальную стражу» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский собирается создать в Донбассе «муниципальную стражу», куда войдут представители страны, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Как узнали СМИ, с такой идеей он хочет выступить на переговорах «нормандской четверки».

Об этой идее Зеленский якобы объявил на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения «Беркутом» на Майдане. Один из участников встречи рассказал о разговоре изданию Espreso.tv.

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«Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей „той стороны“ должны набирать из числа тех, кто „не стрелял, не убивал“ — не участвовал в боевых действиях», — пишет издание со ссылкой на участника встречи.

Зеленский не уточнил количество людей, которые будут входить в «муниципальную стражу».

Президент Украины также заверил участников встречи, что не собирается идти на уступки, и в ходе переговоров будет действовать в интересах своей страны.

Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) должна пройти в Париже 9 декабря.