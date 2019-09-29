СМИ: Зеленский оскорбил правительство Меркель разговором с Трампом

Издание обратило внимание на то, что Зеленский не только не оценил дипломатические усилия Меркель, но и согласился с Трампом в том, что Германия мало делает для Украины.

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«В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — цитирует издание лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник, как выразилось издание, пытается «склеить осколки». Он говорит, что Зеленский ценит «огромное участие» канцлера Германии.

В то же время издание отметило, что вину за ситуацию правительство Германии возлагает на Вашингтон. По мнению политиков, Трамп используют власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы».

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Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается баллотироваться в главы государства.

В разговоре Зеленский сказал, что говорил Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями. Трамп раскритиковал европейские страны за недостаточное содействие Украине. По его словам, Штаты делают многое для Украины, а Германия — почти ничего.