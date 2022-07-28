СМИ: Зеленский лишился «лучшего друга» в лице Джонсона

Власти Украины лишились «лучшего друга» в лице премьера Великобритании Бориса Джонсона. Уход политика в отставку обескуражил президента Владимира Зеленского, пишет Politico.

В Киеве опасаются, что Лондон не сохранит «тесные узы» с Украиной. По мнению главы МИД страны Дмитрия Кулеба, Джонсона никто не сможет заменить. Он обратил внимание на «химию», которая была у Зеленского с британским премьером.

Джонсон сменил Терезу Мэй на посту главы правительства в 2019 году. Его недавней отставке предшествовал кризис в Великобритании. Всего за несколько дней кабинет министров покинули более 50 человек. Многие заявили о недоверии к Джонсону.

Писатель Николай Стариков считает, что после ухода Джонсона политический курс Великобритании не изменится. Велика вероятность продолжения русофобии.