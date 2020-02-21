СМИ: Защитные маски и перчатки раскупили в Иране

«Я учусь в Куме — как раз в том городе, где случилась первая вспышка коронавируса. Пока тут никакой паники нет. Хотя ходят слухи, что в Куме хотят ввести режим карантина и заблокировать все въезды и выезды. Но я в это не верю. Официально Минздрав Ирана об этом не заявлял. Мы сегодня сидели с моим товарищем из Украины в кальянной — народу много», — пояснил студент Михаил из России.

По его словам, местные «особо не волнуются». Тем не менее, «принимают все необходимые меры предосторожности».

Студентка Тегеранского университета Фахиме отметила, что власти проинформировали население «о специфике этой болезни».

«Кроме того, в соцсетях полно информации о том, как защититься от коронавируса. Мыть руки, избегать толпы. И еще пить витамины, чтобы укреплять иммунитет. Вообще, нам сказали, что умирают только старики. Мы молодые, у нас крепкий иммунитет. Все будет хорошо», — заверила она.

Однако курсант военного училища Махди высказал другую точку зрения.

«Да мы все в панике. Вы видели что происходит? Сколько человек уже умерло. Если бы не было паники, не было бы очередей в аптеках за масками и перчатками. Я, например, взял отгул. Буду сидеть дома, пока не объявят, что нашли вакцину. Никогда не думал, что эта болезнь поразит Исламскую республику», — подчеркнул он.

Ранее в Куме два человека скончались от коронавируса. Это первые случаи заражения на Ближнем Востоке.