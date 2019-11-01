СМИ: Запад раскритиковал Болгарию за российские С-400
Союзников по НАТО разозлили действия Болгарии, которая разрешила России доставить в Сербию С-400 на учения «Славянский щит — 2019». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.
По данным издания, болгарский премьер Бойко Борисов лично подписал разрешение на пролет российского самолета. Этот факт «оскорбил» партнеров Запада.
Болгарские СМИ считают, что теперь НАТО может помешать доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» на территорию Сербии.