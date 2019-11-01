СМИ: Запад раскритиковал Болгарию за российские С-400

По данным издания, болгарский премьер Бойко Борисов лично подписал разрешение на пролет российского самолета. Этот факт «оскорбил» партнеров Запада.

Болгарские СМИ считают, что теперь НАТО может помешать доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» на территорию Сербии.