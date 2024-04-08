Мир 08 апреля 2024, 07:09 СМИ заметили авторитарные тенденции в правлении Зеленского Tagesspiegel: рейтинг Зеленского падает из-за авторитарных тенденций в правлении РИА «Новости»

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Рейтинг одобрения работы Владимира Зеленского на посту президента Украины начал уменьшаться из-за наметившихся авторитарных тенденций и череды непопулярных решений. Об этом сообщила немецкая газета Tagesspiegel.

«Чем более ситуация на фронте становится критической, тем Зеленский попадает под большое давление», — написали авторы статьи.

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Журналисты уточнили, что нерешенные проблемы с коррупцией, непопулярные в обществе кадровые перестановки и невыполненные предвыборные обещания стали причиной изменения общественных настроений. Также негативным фактором стал отказ Зеленского проводить выборы.

«Годами на высоких постах находятся одним и те же чиновники, которых общество видит частью проблемы», — добавили они.

В начале февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. В марте он отправил в отставку Алексея Данилова с должности главы СНБО.