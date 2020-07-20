СМИ: заявивший о связях с ГРУ топ-менеджер Wirecard спрятался в России

По версии издания, Марсалека разместили в одном из частных домов Подмосковья, где за ним следят сотрудники спецслужб. Перед своим побегом бывший топ-менеджер якобы перевел из Дубая в Россию крупную сумму денег в виде криптовалюты.

Ранее СМИ сообщали, что Марсалек неоднократно говорил о сотрудничестве с российскими спецслужбами, поездках в Сирию на военные базы и даже утверждал, что ему известны результаты расследования покушения на Скрипалей.

В минувшую субботу СМИ опубликовали результаты расследования группы Bellingcat, в котором говорилось, что Марсалек скрывается в России или Белоруссии. Бывший топ-менеджер прилетел в Минск в ночь на 19 июня. В материале говорится, что Марсалек до этого приезжал в Россию 60 раз.

Мошенническую схему Wirecard раскрыли в середине июня. В ходе проверки финансового состояния оператора аудиторы не обнаружили активы почти на два миллиарда евро, которые постоянно фигурировали в финансовых отчетах. После этого глава оператора Маркус Браун ушел в отставку. Сразу после начала скандала Марсалек бежал из страны. Куда именно делись деньги, неизвестно до сих пор. Сам финансовый оператор никаких заявлений не делал.

По версии прокуратуры, никаких денег не было изначально. Сумму вписывали в финансовую отчетность, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков и потенциальных инвесторов. Брауна задержали, но после выпустили под залог.