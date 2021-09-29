СМИ заявили об испытании КНДР гиперзвуковой ракеты

В Северной Корее испытали новую гиперзвуковую ракету. Запуск военные назвали успешным, сообщило агентство ЦТАК. Разработку новейшего вооружения считают одной из первоочередных задач страны.

Ракету «Хвасон-8» испытала 28 сентября Академия наук национальной обороны КНДР. Ее запустили в провинции Чагандо.

Реализация задачи по разработке гиперзвукового оружия, отмечено в публикации, «продвигается вперед». Она является одной из пяти первоочередных целей страны на текущую пятилетку.

Источники агентства Yonhap предположили, что речь может идти о гиперзвуковом планирующем аппарате (HGV) или новом типе оружия. Такие выводы они сделали на основании его уникальной траектории и других особенностей.

Анализом запуска, добавила газета «Известия», занялись южнокорейские и американские службы разведки. Они рассчитывают получить дополнительные сведения о выпущенном снаряде.

После очередного пуска ракеты КНДР власти Южной Кореи провели экстренное заседание Совета нацбезопасности .