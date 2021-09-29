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    29 сентября 2021, 01:36

    СМИ заявили об испытании КНДР гиперзвуковой ракеты

    Александра Ломейко

    В Северной Корее испытали новую гиперзвуковую ракету. Запуск военные назвали успешным, сообщило агентство ЦТАК. Разработку новейшего вооружения считают одной из первоочередных задач страны.

    Ракету «Хвасон-8» испытала 28 сентября Академия наук национальной обороны КНДР. Ее запустили в провинции Чагандо.

    Реализация задачи по разработке гиперзвукового оружия, отмечено в публикации, «продвигается вперед». Она является одной из пяти первоочередных целей страны на текущую пятилетку.

    Источники агентства Yonhap предположили, что речь может идти о гиперзвуковом планирующем аппарате (HGV) или новом типе оружия. Такие выводы они сделали на основании его уникальной траектории и других особенностей.

    Анализом запуска, добавила газета «Известия», занялись южнокорейские и американские службы разведки. Они рассчитывают получить дополнительные сведения о выпущенном снаряде.

    После очередного пуска ракеты КНДР власти Южной Кореи провели экстренное заседание Совета нацбезопасности .