СМИ заявили о роспуске группировки хакеров DarkSide

Группа хакеров DarkSide, которую в США считают причастной к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Участники объединения якобы испытывают давление со стороны правоохранительных органов и Вашингтона, причем оно только усиливается.

Своим коллегам из других группировок хакеры рассказали, что у них больше нет доступа к необходимой для преступной деятельности инфраструктуре.

Сайт DarkSide, указано в материале, не работает с 13 мая.

Компания Colonial Pipelinе полностью вернулась в штатный режим работы и восстановила поставки топлива на восточном побережье США после почти недельного простоя.

Американский президент Джо Байден заметил, что Москва не причастна к хакерской атаке на предприятие. Однако велика вероятность нахождения группировки DarkSide на территории РФ.

Не исключено, что за хакерской атакой может стоять ЦРУ. В американской разведке, указано в расследовании WikiLeaks 2017 года, существует подразделение UMBRAGE. Оно занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп