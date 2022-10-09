Мир 09 октября 2022, 22:38 Поделиться Telegram

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Viber ЕК подготовит закон об аресте активов России для передачи их Украине — СМИ Bloomberg: ЕК готовит закон об аресте активов России для передачи их Украине РИА «Новости»

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Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает законопроект, который позволил бы арестовать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины, написал Bloomberg.

До этого Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против экономики России. В них вошло ограничение на импорт стали, пластмассы и химикатов. Европейские компании не смогут оказывать России юридические услуги и в сфере информационных технологий, разрабатывать инжиниринговые проекты.

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Брюссель расширил список продукции, использующейся в авиационной отрасли, которую запрещено ввозить в Россию. Кроме того, любые товары, произведенные на новых территориях страны, нельзя ввозить в Европу.

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В Кремле неоднократно говорили, что с РФ нельзя говорить на языке санкций. Более того, рестрикции не оказывают негативное влияние на экономику России, а бьют по тем государствам, которые их ввели.

Ранее в Эстонии заявили, что вводить новые антироссийские санкции становится труднее — у ЕС почти не осталось рычагов давления на Москву.

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