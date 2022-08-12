СМИ заинтересовались дырявым ботинком возможного преемника Джонсона

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак пришел на дебаты со своим оппонентом главой МИДа Лиз Трасс в дырявом ботинке. Об этом сообщили журналисты издания Daily Express.

«Обычно он следит за своей внешностью на мероприятиях, но из-за этой неисправности гардероба он вызвал усмешку», — написали они.

Сотрудники издания предположили, что Сунак намеренно обул потрепанную обувь. Они напомнили читателям, что недавно кандидата на пост премьера Великобритании раскритиковали за ботинки Prada стоимостью свыше 500 фунтов стерлингов.

По данным издания, в последнее время Сунака стали чаще обсуждать в СМИ. В частности, недавно на суд публики представили давние кадры 2001 года. На этом видео Сунак отрицает наличие у него друзей из рабочего класса. Также нынешнему кандидату на пост премьер-министра Великобритании припомнили его заявления в стиле неправильного Робина Гуда. Сунак однажды заявил, что он забирает деньги из неблагополучных городских районов и вкладывает их в более богатые кварталы.