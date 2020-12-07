СМИ: задержанных в Турции журналистов НТВ заподозрили в шпионаже

«Дело задержанных журналистов рассмотрит суд, оно туда уже передано», — сказал он.

В первую неделю декабря стало известно о задержании двух журналистов телеканала НТВ: Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Они работают над программой «Центральное телевидение». Вместе с ними задержан и гражданин Турции.

Сообщалось, что после задержания они перестали выходить на связь. Неофициально турецкий МИД объяснил СМИ, что у россиян не было аккредитации на съемку. Они вели ее без разрешения в районе, где находится производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Администрация Стамбула подтвердила, что репортеров НТВ задержали за несанкционированную съемку. По состоянию на 4 декабря заключение под стражей продлили на три дня.

Представители НТВ заявляли, что находятся на связи с российскими дипломатами в Турции и пытаются прояснить ситуацию.