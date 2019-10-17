СМИ: задержанные в Северодвинске дипломаты США меняли поезда по дороге

Три американских дипломата оказались на режимной территории в Северодвинске без необходимых документов. Оказалось, что перед визитом в город они меняли поезда.

МИД России объяснил задержание американских дипломатов Подробнее

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, выведенные из вагона сотрудники посольства ехали по Архангельской области. Дипломаты должны были приехать именно в Архангельск, но несколько раз пересаживались на разные поезда и оказались в Северодвинске.

По информации посольства США в Москве, об официальной поездке американцев заранее уведомили Минобороны России, но про визит в Северодвинск речи не шло.

Американских дипломатов поймали 14 октября в поезде Ненокса — Северодвинск. Город представляет собой территорию с регламентированным посещением для иностранцев. Сотрудники посольства не имели соответствующих документов, поэтому их вывели из вагона. После проверки паспортов их отпустили.

Среди задержанных был военно-морской атташе при американском посольстве США Уилльям Уитситт, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также американский военный атташе Д. С. Данн.

После инцидента в МИД России предположили, что иностранцы могли заблудиться и предложили подарить посольству США карту страны.