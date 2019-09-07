СМИ: задержанные на Украине россияне вылетели из Киева

До этого Пятый канал опубликовал видео на котором видно, что к воздушной гавани прибыла колонна автобусов. В салоне, предположительно, сидели ранее задержанные на Украине россияне.

Маленькими шагами — к прогрессу. Помирит ли обмен заключенными Россию и Украину Подробнее

По утверждениям СМИ и адвокатов, Россия и Украина начали обмен пленными 7 сентября. В ближайшее время из Киева в Москву также вылетит главный редактор агентства РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом. А из российской столицы на родину, предположительно, отправятся украинские военные. В сопровождении полицейских их привезли на автобусах к правительственному терминалу Внуково-2.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд освободил главреда из СИЗО в Киеве под личное поручительство 28 августа.