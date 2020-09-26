СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

Он оказался соседом по дому главного подозреваемого, арестованного на площади Бастилии. Его задержали в Сержи (Валь д’Уаз) в их бывшем доме.

Также отпущен из-под стражи один человек, который ранее был задержан. Пока ему не предъявили никаких обвинений.

Всего по этому делу арестованы семь человек.

Ранее стало известно, что в Париже неизвестные с холодным оружием напали на людей у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo. По меньшей мере двое человек пострадали. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил эту информацию. Нападавших задержали. По всей видимости, они орудовали ножом с широким лезвием.

Публицист Елена Чудинова заявила, что это произошло из-за исламизации Европы, которая началась уже давно. Эксперт не взялась решать, какая террористическая организация может стоять за злоумышленниками в Париже, этим уже будут заниматься спецслужбы. Но при этом пояснила, что мир исламского экстремизма представляет собой «закон сообщающихся сосудов».