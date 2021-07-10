СМИ: взрыв прогремел в западной части Тегерана

На западе иранской столицы раздался громкий звук, похожий на взрыв. Предположительно, ЧП произошло в национальном парке.

Информацию о взрыве пожарная охрана не получала, сообщило агентство Fars. Появившиеся в соцсетях СМИ кадры с места происшествия, отмечено в материале, не соответствуют действительности.

Тем не менее к парку выдвинулись пожарные войска и спасательные группы, уточнило агентство Rueters.

Официальных комментариев по поводу взрыва пока не поступало.