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    10 июля 2021, 02:15

    СМИ: взрыв прогремел в западной части Тегерана

    Александра Ломейко

    На западе иранской столицы раздался громкий звук, похожий на взрыв. Предположительно, ЧП произошло в национальном парке.

    Информацию о взрыве пожарная охрана не получала, сообщило агентство Fars. Появившиеся в соцсетях СМИ кадры с места происшествия, отмечено в материале, не соответствуют действительности.

    Тем не менее к парку выдвинулись пожарные войска и спасательные группы, уточнило агентство Rueters.

    Официальных комментариев по поводу взрыва пока не поступало.