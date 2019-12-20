СМИ: взрыв прогремел в центре Киева во время стычек с полицией

По данным издания, к сотрудникам полиции около станции на метро «Динамо» подошла группа агрессивно настроенных молодых людей. Они начали нецензурно выражаться в адрес стражей порядка. Началась драка, в ходе которой один из правоохранителей применил слезоточивый газ, а другой выстрелил в воздух. По предварительной информации, взрыв вызвала светошумовая граната.