Мощный взрыв случился в Кабуле. В результате него пострадали несколько человек. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, все произошло в районе Дехмазанг около здания штаба пограничной полиции.

Причины ЧП выясняются.

Ранее, 8 октября, взрыв произошел в мечети в городе Кундуз на севере Афганистана — в тот момент там проходила молитва. Погибли 30 человек, еще по крайней мере 70 пострадали.

Член комиссии радикального движения «Талибан»* по культуре Мохаммад Джалал заявил, что теракт устроили боевики группировки «Исламское государство в Хорасане»**, которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство»***.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

**«Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

***«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.