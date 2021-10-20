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    20 октября 2021, 07:40

    Взрыв прогремел в Кабуле — СМИ

    Aamaj News: несколько человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

    Наза Салех Захи

    Мощный взрыв случился в Кабуле. В результате него пострадали несколько человек. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев.

    По данным агентства, все произошло в районе Дехмазанг около здания штаба пограничной полиции.

    Причины ЧП выясняются.

    Ранее, 8 октября, взрыв произошел в мечети в городе Кундуз на севере Афганистана — в тот момент там проходила молитва. Погибли 30 человек, еще по крайней мере 70 пострадали.

    Член комиссии радикального движения «Талибан»* по культуре Мохаммад Джалал заявил, что теракт устроили боевики группировки «Исламское государство в Хорасане»**, которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство»***.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

    **«Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

    ***«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.