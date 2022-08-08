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    08 августа 2022, 15:25

    СМИ выявили влияние визита Пелоси на Тайвань на планы Apple

    Визит Пелоси на Тайвань негативно скажется на дате презентации iPhone 14

    Александр Иванов

    Производитель смартфонов Аррlе может отложить презентацию iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщило GSM Arena.

    СМИ выявили влияние визита Пелоси на Тайвань на планы Apple

    По данным сотрудников издания, тайваньская компания TSMC является основным поставщиком чипов для Apple. С недавних пор в Китае ввели запрет на упоминание Тайваня или КНР в отгрузочных документах. Кроме того, часть поставляемого оборудования может быть возвращена на остров.

    Ранее издание Reuters сообщило и о другом негативном последствии приезда Пелоси на Тайвань на работу Apple. По мнению сотрудников агентства, компания обратилась к своим поставщикам, чтобы те строго следовали таможенным правилам во избежание задержек и срыва поставок смартфонов.

    Тем самым под угрозу попало будущее продукции американского производителя смартфона. Это напрямую связано с обострением напряженности в торговых отношениях между Китаем и США после визита Пелоси на Тайвань.