СМИ выявили влияние визита Пелоси на Тайвань на планы Apple

Производитель смартфонов Аррlе может отложить презентацию iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщило GSM Arena.

По данным сотрудников издания, тайваньская компания TSMC является основным поставщиком чипов для Apple. С недавних пор в Китае ввели запрет на упоминание Тайваня или КНР в отгрузочных документах. Кроме того, часть поставляемого оборудования может быть возвращена на остров.

Ранее издание Reuters сообщило и о другом негативном последствии приезда Пелоси на Тайвань на работу Apple. По мнению сотрудников агентства, компания обратилась к своим поставщикам, чтобы те строго следовали таможенным правилам во избежание задержек и срыва поставок смартфонов.

Тем самым под угрозу попало будущее продукции американского производителя смартфона. Это напрямую связано с обострением напряженности в торговых отношениях между Китаем и США после визита Пелоси на Тайвань.