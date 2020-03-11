СМИ выяснили детали задержания россиянина в США

Сотрудники ФБР провели контрольную закупку через онлайн-магазин deer.io. В бюро расследований предполагают, что им управляет Фирсов. В магазине можно было приобрести персональные данные пользователей и аккаунты для e-mail-рассылок.

В ходе расследования работники оперативной службы купили около двух тысяч игровых аккаунтов и заплатили за них биткоинами.

В ФБР заявили, что приобретенные аккаунты содержат персональную информацию о жителях американского штата Калифорния.

Прокурор Южного округа США Роберт Шелдон Брюер обвинил россиянина в двух нарушениях: мошенничество при привлечении покупателей и пособничество торговле фейковыми или подлинными аутентификационными данными.

Ранее федеральные агенты задержали Кирилла Фирсова в аэропорту Джон Кеннеди.