СМИ выяснили, что за оружие Болдуина в день трагедии отвечал временный сотрудник

По предварительным данным, за оружие в день убийства оператора на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, отвечал временный сотрудник. Об этом написала газета The New York Post.

Издание сообщило, что утром в тот день как минимум шесть членов съемочной группы устроили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию. Но ему нашли временную замену. Имя этого человека не раскрывается.

По некоторым данным, ассистентом по реквизиту была 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид. Она недавно призналась коллегам, что у нее очень небольшой опыт работы с оружием.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Выстрел произошел во время съемок фильма. Подразумевалось, что оружие заряжено холостыми, но, как оказалось, там было что-то вроде настоящих патронов. В результате один человек погиб, также ранило режиссера Джоэла Соуса. Сейчас он находится в больнице.

Семья убитой не считает Болдуина виновным в смерти дочери. Но они требуют, чтобы нашли ответственных за это и наказали. Оператор родом из СССР, ее родители живут на Украине.