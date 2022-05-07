СМИ выяснили, что США вынуждают Тайвань покупать оружие для противостояния с КНР

Вашингтон оказывает давление на власти Тайваня, цель которых — заставить покупать только то американское вооружение, которое, по мысли США, поможет отразить предполагаемую агрессию со стороны Китая. Об этом сообщили газете The New York Times осведомленные источники.

Согласно информации издания, конфликт на Украине убедил администрацию США, что возможное китайское вторжение на Тайвань в ближайшие годы следует рассматривать в качестве «потенциальной опасности». Поэтому США проводят оценку оборонных средств острова, руководствуясь тезисом о том, что «небольшая армия, оснащенная подходящим оружием» может противоборствовать гораздо более весомому сопернику. Данный подход разделяет и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

При этом ряд представителей Тайбэя имеют отличную от официальной точку зрения. В этой связи Штаты уже отказали Тайваню в поставках некоторых типов оружия, поскольку полагают, что оно не подойдет для отражения гипотетической атаки КНР. Также Вашингтон уведомил, что и впредь будет отклонять подобные запросы. Производители оружия в США были предупреждены, что для продажи ряда типов оружия Южная Корея должна обращаться за одобрением в Белый дом.

В частности, NYT утверждает, что Тайваню отказали в поставках противолодочных вертолетов MH-60 R Seahawk. В свою очередь, министр обороны острова Цю Гочжэн сообщил об отказе закупки 12 таких машин из-за «слишком высокой цены».

Ранее США также сообщили о возможной задержке с поставками на остров 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года.