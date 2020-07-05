СМИ выяснили, что Китай хранил образцы SARS-CoV-2 с 2012 года

По данным издания, всего за одну неделю в 2012 году в медучреждения поступили шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии. Все они были работниками заброшенной медной шахты, которую необходимо было очистить от экскрементов летучих мышей.

У больных наблюдались симптомы, характерные для вируса SARS-CoV-1, эпидемия которого была зафиксирована в начале 2000-х в 26 странах. Из шести пациентов трое погибли, а у четырех из шести выявили антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.

Позже китайские инфекционисты обследовали шахту и выявили в экскрементах животных множество видов коронавируса. Среди них был и новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился, что распространение коронавируса является чьим-то умыслом. По его мнению, нужно бороться с пандемией, а «не рассусоливать, откуда это взялось».