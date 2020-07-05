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    05 июля 2020, 10:20

    СМИ выяснили, что Китай хранил образцы SARS-CoV-2 с 2012 года

    Александра Каширина

    Уханьский институт вирусологии в Китае хранил образцы коронавируса нового типа с 2012 года. Такое открытие сделали журналисты британской газеты The Sunday Times со ссылкой на научные работы двух китайских медиков.

    По данным издания, всего за одну неделю в 2012 году в медучреждения поступили шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии. Все они были работниками заброшенной медной шахты, которую необходимо было очистить от экскрементов летучих мышей.

    У больных наблюдались симптомы, характерные для вируса SARS-CoV-1, эпидемия которого была зафиксирована в начале 2000-х в 26 странах. Из шести пациентов трое погибли, а у четырех из шести выявили антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.

    Позже китайские инфекционисты обследовали шахту и выявили в экскрементах животных множество видов коронавируса. Среди них был и новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился, что распространение коронавируса является чьим-то умыслом. По его мнению, нужно бороться с пандемией, а «не рассусоливать, откуда это взялось».