СМИ вычислили тайную дочь северокорейского лидера | 360°

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СМИ вычислили тайную дочь северокорейского лидера

Daily Mail сообщили об обнаружении возможной тайной дочери Ким Чен Ына

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Эксперты вычислили «секретного» ребенка Ким Чен Ына. Заявление сделали на основании анализа публичных мероприятий в стране. Результаты опубликовали Daily Mail.

Во время поиска тайного ребенка Ким Чен Ына аналитики выяснили, что одну девочку дольше остальных показывали во время выступления.

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«Она единственная была с распущенными волосами и в белых носочках», — поделились эксперты.

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Предположительно, девочку зовут Ким Чжу Э. Ее вывели на сцену во время государственного праздника КНДР. Она выступила с песней для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу.

Вместе с ней пели и другие дети. Однако после завершения выступления Ли Соль Чжу подошла к именно к ней. Супруга Ким Чен Ына положила руку на спину девочки и о чем-то поговорила с ней.

При этом во время общения с северокорейским лидером ребенок не показывал волнения, в отличие от других детей.

Кроме того, камера показывала только ее в начале песни, задержавшись на несколько секунд, и несколько раз возвращалась именно к ней. Таким образом, девочке уделили больше экранного времени по сравнению с другими детьми.

Северная Корея

Дети

Ким Чен Ын

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