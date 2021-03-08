СМИ: Встреча Байдена с премьером Японии может состояться в апреле

Президент США Джозеф Байден в апреле 2021 года может принять в Белом доме премьер-министра Японии Есихидэ Суга. Об этом сообщил портал Аxios со ссылкой на источники.

Таким образом, Суга может стать первым иностранным главой государства, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Встреча, как отмечается, должна подчеркнуть важность американо-японского альянса.

При этом также указано, что на сроки визита может повлиять пандемия коронавируса.

Белым дом отказался комментировать информацию о возможной встрече лидеров двух государств.

В конце февраля Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политикам удалось обсудить вопросы преступности, расизма и дискриминации, а также трансатлантической безопасности. Был запущен расширенный диалог по Арктике. Байден отметил, что Канада является важным партнером для Соединенных Штатов.