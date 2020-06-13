СМИ: вспышка COVID-19 произошла в офисе Зеленского

По информации издания, коронавирусная инфекция подтвердилась у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Еще COVID-19 заболел советник президента Руслан Демченко. Официально эту информацию в офисе украинского главы пока не подтвердили.

Оба чиновника 12 июня были на переговорах в Париже. Там они обсуждали вопросы с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

В тот же день стало известно о заболевании супруги украинского главы Елены Зеленской. Сейчас она находится в стационаре под постоянным наблюдением врачей. Болезнь протекает у первой леди без каких-либо проявлений. Дети супругов и сам Зеленский тоже сдали анализы на COVID-19, но они показали отрицательные результаты.

Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что из-за ситуации с супругой Зеленский перешел на особый режим работы. Теперь он трудится в онлайн-режиме и каждый день сдает тесты на коронавирус.