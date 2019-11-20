СМИ вспомнили аварию на американской АЭС

По информации издания, 28 марта 1979 года в четыре утра по местному времени питательный насос второго контура остановился во втором энергоблоке атомной электростанции «Три-Майл-Айленд» в американском штате Пенсильвания. Из-за этого вода перестала циркулировать и охлаждать реактор. Ситуацию могли спасти аварийные насосы второго контура. Однако во время их ремонта допустили роковую ошибку: техники не открыли задвижки на напоре.

Тем не менее, АЭС удалось справиться с аварией. Несмотря на значительное загрязнение внутри станции, радиационные последствия почти не повлияли на население и окружающую среду.

Специалисты, которые занимались расследованием инцидента, выяснили, что в нем виноват не только отказ оборудования, но и неподготовленность работников к нештатной ситуации.

Международная шкала ядерных событий (INES) оценила аварию на американской АЭС на пятый уровень опасности. Более серьезными считаются только катастрофы химическом комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

На ликвидацию последствий аварии в США потратили примерно миллиард долларов. Электростанция также выплатила многомиллионные компенсации по коллективному иску граждан.

Катастрофа на «Три-Майл-Айленд» сильно ударила по атомной отрасли Соединенных Штатов и до сих пор считается крупнейшей в американской истории.