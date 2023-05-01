Мир 01 мая 2023, 01:39 СМИ вскрыли тайные планы ЕС и США по разработке санкций против России в 2021 году Politico: ЕС и США втайне разрабатывали масштабные санкции против России в 2021 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз и США еще в ноябре 2021 года втайне приступили к разработке масштабных санкций против России. Об этом сообщила газета Politico в статье об «особых отношениях» президента США Джо Байдена и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Издание утверждает, что разработка санкций против России началась задолго до начала спецоперации и даже до инициированных в январе 2022 года Москвой переговоров о гарантиях безопасности. В статье рассказывается, как Байден, который «только что прослушал брифинги представителей служб национальной безопасности и разведки о концентрации российских сил у границы» во время встречи в Овальном кабинете с фон дер Ляйен выразил ей свои опасения.

Реклама

После этой встречи глава ЕК со своей командой начала тайную разработку совместно с американской администрацией над пакетом санкций против России.

Этот факт газета преподносит как аргумент в пользу переизбрания Байдена президентом США на второй срок, а также повторного назначения фон дер Ляйен главой ЕК ради «трансатлантического будущего». Издание упоминает отдельные разногласия между ЕС и США, в частности, это американский акт о снижении инфляции, подрывающий конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западным странам, которые ввели санкции против России,следовало бы думать об интересах собственных граждан. Он обратил внимание, что тяжесть от решений руководства США и Евросоюза легла на плечи жителей Европы.