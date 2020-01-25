СМИ: врач умер от коронавируса в Ухане

Коронавирус убил своего главного врага — врача. Лян Удун руководил отделением оториноларингологии в больнице в Ухане и был «на передовой». Как и многие жертвы ранее неизвестного науке смертельного 2019-nCoV, он умер от пневмонии.

Как сообщил телеканал CGTN на своей странице в Twitter, медику было 62 года.

Вспышка смертельных заболеваний из-за коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане (провинция Хубэй). Власти закрыли на карантин более десятка городов в регионе, чтобы не допустить распространения заразы. Среди них несколько мегаполисов. Жертвами коронавируса стали уже более 40 человек. Около 1300 человек инфицированы, врачи борются за их жизнь. За всеми, кто контактировал с зараженными людьми, внимательно следят. В Ухане начали строить больницу для тех, кто заразился коронавирусом. Власти обещали управиться со стройкой за шесть дней.

Опасный вирус уже вырвался из Китая. Медики зафиксировали случаи заражения в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии.

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