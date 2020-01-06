СМИ: Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне парламент Ирака одобрил пакет, состоящий из шести пунктов, в числе которых значится прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с ИГ*, а также вывод из страны иностранных войск.

Предусматривается также запрет на использование иностранцами в военных целях территориальных вод и воздушного пространства Ирака.

Кроме того, кабмин одобрил проведение расследования ударов Соединенных Штатов по объектам в Багдаде и обязал Министерство иностранных дел направить жалобу в ООН из-за действий Вашингтона, которые нарушают суверенитет Ирака. В этот же день заявления были направлены генеральному секретарю ООН и в Совбез ООН.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России