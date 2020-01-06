СМИ: Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Силы международной коалиции, во главе которой стоят США, будут выведены из Ирака по просьбе правительства этой страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке.
Накануне парламент Ирака одобрил пакет, состоящий из шести пунктов, в числе которых значится прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с ИГ*, а также вывод из страны иностранных войск.
Предусматривается также запрет на использование иностранцами в военных целях территориальных вод и воздушного пространства Ирака.
Кроме того, кабмин одобрил проведение расследования ударов Соединенных Штатов по объектам в Багдаде и обязал Министерство иностранных дел направить жалобу в ООН из-за действий Вашингтона, которые нарушают суверенитет Ирака. В этот же день заявления были направлены генеральному секретарю ООН и в Совбез ООН.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России