СМИ: восемь человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Стрельбу устроили на сортировочной станции в Калифорнии. В результате погибли восемь человек, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полиции округа Санта-Клара, мужчина открыл огонь утром 26 мая в городе Сан-Хосе. Он пришел в комплекс железнодорожной компании VTA, которая обслуживает местную железную дорогу.

Согласно данным собеседников газеты, сначала подозреваемый поджег свой дом, а затем направился на встречу профсоюза VTA. Во время мероприятия мужчина начал стрелять. В итоге погибли восемь человек, включая самого стрелка. В доме мужчины нашли несколько единиц оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь больницы Джой Алексиу уточнила, что двоих пострадавших доставили в медицинский центр Санта-Клары. Один их них скончался по дороге, а второй находится в критическом состоянии.

Ранее представитель окружной полиции Рассел Дэвис сообщал, что во время стрельбы многие получили ранения. При этом он не стал приводить точное количество жертв и пострадавших. Предварительно, погибшие и раненые являются работниками железнодорожной компании. Расследование дела пока продолжается.