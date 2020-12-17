СМИ: Вооруженный мужчина захватил заложников в пригороде Парижа
Мужчина с огнестрельным оружием захватил заложников в здании одной из организаций во французской коммуне Домоне департамента Валь-д’Уаз недалеко от Парижа. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники, ранения получили два человека.
По неподтвержденным данным, захвативший здание с людьми мужчина раньше работал менеджером в этой компании. Первой, кого он схватил была его жена.
Прокуратура заявила, что начала проверку случившегося, но никаких деталей не раскрыла. Однако журналисты на месте событий рассказали, что к зданию начали стягиваться бойцы Национальной жандармерии.