СМИ: Вооруженный мужчина захватил заложников в пригороде Парижа

По неподтвержденным данным, захвативший здание с людьми мужчина раньше работал менеджером в этой компании. Первой, кого он схватил была его жена.

Прокуратура заявила, что начала проверку случившегося, но никаких деталей не раскрыла. Однако журналисты на месте событий рассказали, что к зданию начали стягиваться бойцы Национальной жандармерии.