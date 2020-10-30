СМИ: вооруженный мужчина напал на полицейских в Париже

По словам собеседника агентства, полицейских в Париже вызвала испуганная женщина. Она сообщила, что мужчина с ножом стучится к ней в дверь.

«На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских», — заявили в полиции.

Правоохранители приехали по адресу около 15:00 (17:00 по Москве) 30 октября. В итоге они задержали нападавшего в 15-м округе города. Во время задержания никто не пострадал, отметил источник агентства.

Сейчас по всей Франции действует план по противодействию терроризму Vigipirate. Его объявили после того, как уроженец Туниса напал на людей у собора Нотр-Дам в Ницце. От рук нападавшего погибли три человека, еще несколько людей были ранены. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали убийства терактом. Нападавшего в итоге задержали полицейские.