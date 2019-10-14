СМИ: войска Сирии вошли в подконтрольный курдам город Табка

Сирийские военные вошли в курдский город Табка в мухафазе Эр-Ракка. Армия главы Сирии Башара Асада продолжает движение на север.

По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, все контрольно-пропускные пункты в этом районе Сирии были открыты для беспрепятственного переброса военных в зону проведения Турцией военной операции.

Сирийская армия начала переброску на территорию курдов. Видео Подробнее

Ранее агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента в Эль-Хасаке сообщило, что подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера страны «для противостояния турецкой агрессии».

Официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд рассказал агентству Reuters, что курды заключили предварительное военное соглашение с руководством Сирии о размещении армии вдоль границы с Турцией от Манбиджа до Эль-Маликии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.